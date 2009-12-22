Пьяный депутат попал в аварию

Дорожная авария с участием находившегося в состоянии алкогольного опьянения депутата городского совета Евгения ДАНИЛОВА произошла в понедельник в Симферополе, утверждает милиция.

«На абсолютно прямом участке дороги, при наличии сухого асфальтобетонного покрытия и проезжей части шириной 7,5 метра водитель автомобиля Daihatsu Materia ДАНИЛОВ Евгений - депутат Симферопольского городского совета, советник мэра Симферополя, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21093 под управлением ГОЛУБОВА Евгения», - говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД Украины в Крыму.

В результате аварии оба водителя получили телесные повреждения. Проводится расследование.

«При оформлении ДТП ДАНИЛОВ не предъявил водительскую медицинскую справку и страховой полис, талон государственного технического осмотра его автомобиля действителен до 2009 года и должен был быть заменен до 15 декабря. Водитель второго автомобиля предъявил документы в полном объеме», - добавили в милиции.

Авария проходит также по сводке крымской ГАИ, но без указания фамилий и должностей.

ДАНИЛОВ входит во фракцию блока «За Януковича!», указано в списке депутатов на сайте горсовета Симферополя.