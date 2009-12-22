Парламент Крыма назначит себе выборы сам

Конституционный Суд Украины признал неконституционным определение года проведения выборов в Верховную Раду Крыма в законе, принятом Верховной Радой Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение обнародовал сегодня председатель КС Андрей СТРИЖАК.

КС в решении признал не отвечающим Конституции Украины словосочетание «которые будут проведены в 2010 году» первого предложения пункта 1 раздела II «Заключительных положений» Закона Украины «Об утверждении изменений в статью 22 Конституции Автономной республики Крым относительно срока полномочий Верховной Рады Автономной республики Крым» от 19 марта 2009 года. Это словосочетание утрачивает действие со дня принятия Конституционным Судом решения.

По мнению КС, определяя при принятии закона время проведения выборов в представительский орган автономии, Верховная Рада Украины вмешалась в компетенцию Верховной Рады Крыма.

«Фактически, Конституционный суд пришел к заключению, что словосочетание, изложенное в первом предложении, «которые будут проведены в 2010 году» - является составляющей срока проведения выборов, поэтому указанное словосочетание признано неконституционным», - сообщил на пресс-конференции судья-докладчик по этому вопросу Сергей ВДОВИЧЕНКО.