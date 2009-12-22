У министра курортов Крыма фальшивый диплом – милиция

Депутат парламента Крыма Андрей СУМЦОВ предоставил при назначении на должность министра курортов автономии заведомо неправдивые сведения о наличия у него высшего образования, утверждает милиция.

По данным пресс-службы ведомства, СУМЦОВ сообщил, что у него есть выданный Киевским национальным университетом имени Шевченко диплом магистра права номер 27935296.

«В единой информационной базе данных Министерства образования и науки Украины не содержится сведений о дипломе магистра, изготовленном в 2006 году на имя СУМЦОВА Андрея Анатольевича, а диплом КВ № 27935296 является дипломом бакалавра и выдан Львовским Национальным университетом имени Ивана Франко на имя КЛИМЧУКА Виталия Анатольевича», - говорится в распространенном сегодня сообщении пресс-службы Главного управления МВД в Крыму.

Милиция заявляет, что назначение министром «гражданина с незаконченным средним образованием» не может остаться «без правового и общественного реагирования».

«После такого позора Совет министров Крыма и лично его председатель должны уйти в отставку, а Верховная Рада АРК обязана собраться на внеочередное заседание и отстранить министра-самозванца от незаконно занимаемой им должности», - говорится в сообщении.

«Материалы о причастности к афере некоторых должностных лиц Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко направлены в ГУ МВД Украины в Киеве для реагирования», - отметили в крымской милиции.

В январе 2009 года Владимир САВЕЛЬЕВ уволился по собственному желанию с должности министра курортов и туризма Крыма и перешел на работу главным врачом больницы в Большой Ялте. 18 марта Верховная Рада Крыма назначила министром СУМЦОВА.