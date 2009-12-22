Доллар будет падать до 7,5 гривен

Доллар в 2010 году в Украине дорожать не будет. Такого мнения придерживается большинство опрошенных «Делом» украинских аналитиков. Более того, многие из экспертов не исключают, что главным трендом на валютном рынке в следующем году станет ревальвация национальной валюты.

Учитывая укрепление гривни в конце 2009 года, аналитики не исключают, что эта тенденция получит свое продолжение в 2010-м. К концу года курс нацвалюты может вырасти до 7,5 грн./$.

На пользу гривне пойдет приток большего, чем в этом году, объема валюты из-за рубежа. В Украину, по разным оценкам экспертов, поступит до $5-8 млрд. прямых иностранных инвестиций, а также других валютных средств по финансовому счету платежного баланса. Например, в «Конкорд Капитал» прогнозируют приток инвестиций в размере $5 млрд., в Phoenix Capital — $6,5 млрд. «Согласно нашим оценкам, в 2009 году объем прямых иностранных инвестиций в Украину составит $4,3 млрд. В 2010 году данный показатель немного вырастет — до $5,5 млрд.», — отмечает старший аналитик Astrum Investment Management Алексей Блинов.