В районе Чауды взорвали мину

Найденную в Феодосии немецкую донную мину весом в одну тонну образца 1938 года взорвали в районе мыса Чауда в Крыму.

«На месте подрыва в песке образовалась воронка диаметром 12 метров и глубиной 6 метров, которая через некоторое время заполнилась водой», - сообщили спасатели.

В сообщении пресс-службы крымского управления МЧС говорится, что операция по уничтожению мины не нанесла ущерб окружающей среде.

Пострадавших и погибших нет.

18 октября к феодосийским спасателям поступила информация об обнаружении снаряда в районе одного из причалов. Двое мужчин вытащили мину из воды, приняв ее за газовый баллон.

20 октября боеприпас вывезли за пределы Феодосии. Его погрузили на лодку и в сопровождении буксира со специалистами транспортировали по морю в район мыса Чауда. Жители, «ранее в целях безопасности вывезенные за пределы района проведения работ», вернулись в свои дома.