Парламенту предлагают ввести «политическую кастрацию»

Народный депутат от Коммунистической партии Украины Адам МАРТЫНЮК выступает за «политическую кастрацию» - партия, в рядах которой есть преступники, должна лишаться права принимать участие в выборах в ВР и местные советы.

«Если политическая партия будет иметь в своих рядах таких негодяев, какие есть в нашем сессионном зале, то эту партию нужно «кастрировать» лет на 5-10 в избирательных правах, чтобы она не имела права заседать ни в парламенте, ни в местных органах власти», - сказал он на заседании парламента, передает корреспондент УНИАН.

По словам МАРТЫНЮКА, если народные депутаты действительно принимали участие в изнасиловании, то они должны понести высшую меру наказания, «которой еще нет, - смертную».

В то же время МАРТЫНЮК подчеркнул, что Верховная Рада должна защитить себя, если будет доказано, что скандал с развращением детей, в котором якобы замешаны народные депутаты, является «очередной спецоперацией». «К позорному столбу должны быть поставлены те, кто затеял эту операцию, ее организаторы и вдохновители», - отметил он.

МАРТЫНЮК подчеркнул, что все разговоры о необходимости отмены неприкосновенности депутатов «от лукавого». Он добавил, что неприкосновенность не имеет никакого отношения к изнасилованию. «Если не будет неприкосновенности, так что, они не будут насиловать?», - спросил депутат.

Он выразил обеспокоенность тем, чтобы дело о развращении детей «не ушло в песок, как и ряд других резонансных дел».