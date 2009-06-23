Останки 336 советских воинов перезахоронили в Крыму

Останки 336 воинов 276-го стрелкового полка внутренних войск НКВД СССР, погибших в годы Великой Отечественной войны при обороне керченского плацдарма, перезахоронили на Ак-Монайских высотах в Крыму.

Как сообщила пресс-секретарь крымского спикера Алла ГОРЕВА, священнослужители Симферопольской и Крымской епархии провели панихиду по погибшим. Их память почтили минутой молчания. После предания останков земле к могилам возложили венки и цветы.

В церемонии приняли участие руководители Крыма и общественность.

С 2007 года в автономии работает принятая Верховной Радой Крыма программа «Найти солдата». Поиск и перезахоронение останков воинов осуществляет Республиканский благотворительный фонд «Юг» за счет финансирования из крымского бюджета.