Останки 336 советских воинов перезахоронили в Крыму
Погибли при обороне
Останки 336 воинов 276-го стрелкового полка внутренних войск НКВД СССР, погибших в годы Великой Отечественной войны при обороне керченского плацдарма, перезахоронили на Ак-Монайских высотах в Крыму.
Как сообщила пресс-секретарь крымского спикера Алла ГОРЕВА, священнослужители Симферопольской и Крымской епархии провели панихиду по погибшим. Их память почтили минутой молчания. После предания останков земле к могилам возложили венки и цветы.
В церемонии приняли участие руководители Крыма и общественность.
С 2007 года в автономии работает принятая Верховной Радой Крыма программа «Найти солдата». Поиск и перезахоронение останков воинов осуществляет Республиканский благотворительный фонд «Юг» за счет финансирования из крымского бюджета.