В Ялте открывается ледовое шоу

26 июня на набережной Ялты откроется ледовое шоу.

Мэр Ялты Сергей БРАЙКО пообещал в честь открытия «Ялта ICE» встать на коньки и вместе с актрисой Анастасией ЗАВОРОТНЮК и фигуристом Алексеем ЯГУДИНЫМ торжественно перерезать ленточку.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Ялты, в открытие шоу примут участие именитые фигуристы мира и звезды шоу-бизнеса – ряд участников проектов «Ледниковый период» на «Первом канале» и «Звездный лед» телеканала «Россия».

В Ялту для участия в шоу также планируют приехать трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джон ЦИММЕРМАН, известные фигуристы из Великобритании Фиона ЗАЛДУА и Дмитрий СУХАНОВ, трехкратная победительница итальянской версии проекта «Танцы на льду» Сильвия ФОНТАНА, многократные чемпионы Украины Татьяна ВОЛОСОЖАР и Станислав МОРОЗОВ и другие.

Уникальные номера на льду представит рекордсмен книги рекордов Гинесса по прыжкам в длину через машину на льду, мастер спорта украинец Сергей ЯКИМЕНКО, своим мастерством порадуют жонглеры на льду Альфред и Марина МОРУС.

Как и обещали организаторы, на открытие шоу будут приглашены бесплатно ветераны, дети-сироты и дети-инвалиды, многодетные семьи. Часть приглашений направлена для детей, которые сегодня отдыхают в «Артеке», отметили в мэрии Ялты.