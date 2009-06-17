14% симферопольских маршруток забраковали

В Симферополе в ходе смотра работающих на городских автобусных маршрутах транспортных средств выявлены недостатки у 165-ти из 1207-ми маршруток.

Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Симферополя со ссылкой на начальника городского управления транспорта и связи Светлану ПОПРАВКО.

Среди основных недочетов - несоответствие государственных номеров талону на право эксплуатации автобусного маршрута, неудовлетворительное состояние салона (грязные или порванные чехлы сидений, шторы), отсутствие визуальной информации.

«Вынесены 34 предписания на устранение выявленных недостатков, по 32 предписаниям недостатки уже устранены», - заявили в мэрии.