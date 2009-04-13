Севастополь без горячей воды

Жители Севастополя с сегодняшнего дня снова остались без горячей воды, поскольку предприятие «Севтеплоэнерго» не получило лимиты на природный газ и все городские котельные остановлены.

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель начальника Главного управления жилищно-коммунального хозяйства Севастопольской городской государственной администрации Сергей СКИБИН сегодня на аппаратном совещании в администрации сообщил, что «долг города за природный газ превышает сумму 50 млн. грн. Поэтому лимитов «Севтеплоэнерго» не получило. Есть лимиты по населению, на ТЭЦ. Но мы и так перебирали газ. Мало того, «Газ Украины» будет требовать погашения долга «Севтеплоэнерго» через суд».

Комментируя сложившуюся ситуацию, председатель городской администрации Сергей КУНИЦЫН подчеркнул: «Произошло то, о чем администрация многократно предупреждала, правительство предупреждало — лимиты будут только у тех регионов, которые платят. Пока платили - газ для отопления был. Сегодня возможности уже нет».

По мнению С.КУНИЦЫНА, такая ситуация была прогнозируемой и возникла она из-за бездеятельности горсовета. Он напомнил, что администрация города неоднократно обращалась в горсовет с предложениями о пересмотре тарифов.

«Тарифы мы подавали дифференцированные, многоступенчатые, с механизмом социальной защиты. И что в ответ? Депутаты тарифами и севастопольским коммунальным хозяйством заниматься не хотят», - сказал председатель горадминистрации.

По мнению С.КУНИЦЫНА, «ситуация критическая», и завтра на очередной сессии «депутатский корпус что-то должен решать: то ли тарифы повышать, то ли что-то продавать. Но что именно, и как эти средства направить именно на погашение долгов за газ? То ли кредитоваться, но чем возвращать ссуду будем». При этом он добавил, что горсовет может вообще не предпринимать никаких шагов и «тепловое хозяйство погубить».

Как сообщал УНИАН, в Севастополе с целью экономии средств для приобретения газа с 10 января была прекращена подача населению горячей воды. Она была возобновлена 1 апреля, в день завершения отопительного сезона, когда на эту цель появились некоторые ресурсы.