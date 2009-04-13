Мужчина задохнулся в своём гараже
09:54, 13 апреля 2009Крым
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Несчастный случай в Феодосии
Мужчина, 1967 года рождения, погиб в собственном гараже в Феодосии. Предположительная причина смерти – отравление выхлопными газами.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.
Информация о несчастном случае поступила к спасателям накануне от дежурного врача скорой помощи.
Погибшего мужа в гараже нашла жена.
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