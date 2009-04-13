Мужчина задохнулся в своём гараже

Мужчина, 1967 года рождения, погиб в собственном гараже в Феодосии. Предположительная причина смерти – отравление выхлопными газами.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.

Информация о несчастном случае поступила к спасателям накануне от дежурного врача скорой помощи.

Погибшего мужа в гараже нашла жена.