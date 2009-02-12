Грач теперь почти как Фидель Кастро

Редакция независимой народной газеты «Советская Россия» «за активные выступления в защиту славянского братства и против экспансии НАТО» вручила лидеру коммунистов Крыма, народному депутату Украины Леониду ГРАЧУ диплом лаурета премии «Слово к народу» и почетный нагрудный знак.

Награждение прошло сегодня в Москве, сообщает пресс-служба нардепа.

«Руководство газеты подчеркнуло, что присуждение ГРАЧУ премии «Слово к народу» является высокой оценкой его вклада в разработку острейших проблем современной общественной жизни. Главный редактор газеты «Советская Россия» Валентин ЧИКИН также указал: премия присуждена "за яркие, талантливые публикации в 2008 году, за активные выступления в защиту славянского братства и против экспансии НАТО"», – говорится в сообщении.

Главред напомнил: «истоки премии» берут начало с известного обращения «Слово к народу», опубликованного в «Советской России» в 1991 году. «В числе награжденных – Фидель КАСТРО, Радован КАРАДЖИЧ, Татьяна ДОРОНИНА и многие другие видные политики и общественные деятели», – утверждает пресс-служба Л.ГРАЧА.

«Присуждение этой награды обязывает к дальнейшей активной общественно-политической деятельности, направленной на сплочение братских народов, на укрепление уз дружбы», – сказал лидер коммунистов Крыма.

Л.ГРАЧ подарил коллективу редакции свою книгу «Украина не Европа» и вручил коньяк «Кутузов» (25-летней выдержки).