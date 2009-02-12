«Крымэнерго» подозревают в злоупотреблении монополизмом

Компания отказала Крупской

Крымское отделение Антимонопольного комитета Украины возбудило дело по признакам злоупотребления монопольным положением открытым акционерным обществом «Крымэнерго». Как выяснило отделение АМКУ, монополист безосновательно отказывал агрофирме имени Крупской в подключении к электрическим сетям. «Такие действия противореччат требованиям конкуретного законодательства, ведь ООО «Агрофирма имени К. Крупской» выполнило все необходимые требования нормативных документов относительно подключения», - отмечается в сообщении. Расследование по делу продолжается.

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