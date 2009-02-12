«Крымэнерго» подозревают в злоупотреблении монополизмом

16:00, 12 февраля 2009
Крым
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Компания отказала Крупской

Крымское отделение Антимонопольного комитета Украины возбудило дело по признакам злоупотребления монопольным положением открытым акционерным обществом «Крымэнерго».

Как выяснило отделение АМКУ, монополист безосновательно отказывал агрофирме имени Крупской в подключении к электрическим сетям. 

«Такие действия противореччат требованиям конкуретного законодательства, ведь ООО «Агрофирма имени К. Крупской» выполнило все необходимые требования нормативных документов относительно подключения», - отмечается в сообщении. 

Расследование по делу продолжается.

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