Анонсы на 13 февраля

09.15. Селекторное совещание по вопросу ценовой ситуации на социально значимые продукты питания в Крыму.

Зал заседаний Совета министров Крыма.

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10.00. Заседание Постоянной комиссии Верховной Рады Крыма по межнациональным отношениям и проблемам депортированных граждан.

Каб. № 406 ВР АРК.

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11.00. Заседание Постоянной комиссии Верховной Рады Крыма по внешнеэкономическим связям, торговле и предпринимательству.

Каб. № 443 ВР АРК.

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11.00. Возложение цветов к мемориальному комплексу «Крымчанам, погибшим в Афганистане».

Симферополь, ул. Менделеева, 15.

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11.00. Пресс-конференция по ситуации с газоснабжением в Крыму.

Симферополь, офис «Черноморнефтегаза».

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12.00. Пресс-конференция «Принятие бюджета Симферопольского городского совета».

Пресс-конференцию проводят депутаты Симферопольского городского совета Борис Фротман, Владимир Живица и секретарь Симферопольского горсовета Владимир Блинов.

Информационный пресс-центр (ул. Севастопольская, 8, оф. 106).

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12.30. Торжественное мероприятие и праздничный концерт (к 20-й годовщине вывода советских войск из Афганистана).

Симферополь, Крымский академический украинский музыкальный театр.

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14.00. Акция КПУ «Ющенко – чемодан – Америка!».

Симферополь, площадь Ленина.

Приемы граждан:

10.00 - 12.00. Приём граждан председателем Постоянной комиссии ВР АРК по местному самоуправлению и административно-территориальным вопросам Клычниковым В.Н.

14.00 - 16.00. Приём граждан председателем Постоянной комиссии ВР АРК по промышленности, строительству, транспорту, связи и топливно-энергетическому комплексу Агеевым В.Н.

Место проведения: каб. № 110 ВР АРК.