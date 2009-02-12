Симферополь раскомандовался: газ котельным включить немедленно

14:13, 12 февраля 2009
Крым
0 0

Мороз не за горами...

Симферопольская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям обязала горгаз немедленно и в полном объеме возобновить поставки газа котельным Симферополя.

Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Симферополя.

Кроме того, комиссия по ТБ и ЧС обязала «Крымтеплокоммунэнерго» «подать устойчивое тепло» симферопольцам, когда котельные получат газ. «Комиссия – это тот орган, который имеет право принимать такие решения, – подчеркнул мэр Симферополя Геннадий БАБЕНКО. – Тем более, есть предписание прокуратуры, которое обязывает компанию «Крымгаз» восстановить подачу газа крымским котельным».

По данным начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и защиты населения Виктора ТИМОФЕЕВА, если котельные не получат газ, то это грозит размораживанием систем: согласно прогнозу погоды, 16-17 февраля в Симферополе ожидается снижение температуры воздуха до 6-7 градусов мороза.

Как сообщил генеральный директор «Крымтеплокоммунэнерго» Игорь ВАЙЛЬ, на сегодняшний день в Симферополе работают только 3 котельные, все остальные были опломбированы 10 и 11 февраля (в том числе котельные, подающие тепло в учреждения образования и медицины). «Крымгазом» опломбированы задвижки на входе в котельные, давление газа – ноль», – констатировал И.ВАЙЛЬ.

По его словам, «Крымтеплокоммунэнерго» готово подать тепло в дома симферопольцев, в больницы и школы города через 3 часа после пуска газа на городские котельные.

Как сообщал УНИАН, прокурор Крыма Владимир БОЙКО требует прекратить незаконные действия по прекращению газоснабжения котельных, которые обеспечивают жизнедеятельность 40 населенных пунктов Крымской автономии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter