Симферополь раскомандовался: газ котельным включить немедленно

Симферопольская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям обязала горгаз немедленно и в полном объеме возобновить поставки газа котельным Симферополя.

Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Симферополя.

Кроме того, комиссия по ТБ и ЧС обязала «Крымтеплокоммунэнерго» «подать устойчивое тепло» симферопольцам, когда котельные получат газ. «Комиссия – это тот орган, который имеет право принимать такие решения, – подчеркнул мэр Симферополя Геннадий БАБЕНКО. – Тем более, есть предписание прокуратуры, которое обязывает компанию «Крымгаз» восстановить подачу газа крымским котельным».

По данным начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и защиты населения Виктора ТИМОФЕЕВА, если котельные не получат газ, то это грозит размораживанием систем: согласно прогнозу погоды, 16-17 февраля в Симферополе ожидается снижение температуры воздуха до 6-7 градусов мороза.

Как сообщил генеральный директор «Крымтеплокоммунэнерго» Игорь ВАЙЛЬ, на сегодняшний день в Симферополе работают только 3 котельные, все остальные были опломбированы 10 и 11 февраля (в том числе котельные, подающие тепло в учреждения образования и медицины). «Крымгазом» опломбированы задвижки на входе в котельные, давление газа – ноль», – констатировал И.ВАЙЛЬ.

По его словам, «Крымтеплокоммунэнерго» готово подать тепло в дома симферопольцев, в больницы и школы города через 3 часа после пуска газа на городские котельные.

Как сообщал УНИАН, прокурор Крыма Владимир БОЙКО требует прекратить незаконные действия по прекращению газоснабжения котельных, которые обеспечивают жизнедеятельность 40 населенных пунктов Крымской автономии.