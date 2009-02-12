Прокурор требует тепла для Крыма

Прокурор Крыма Владимир БОЙКО требует прекратить незаконные действия по прекращению газоснабжения котельных, которые обеспечивают жизнедеятельность 40 населенных пунктов автономии.

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«Действия «Крымгаза» противоречат требованию статьи 6 Закона Украины «О теплоснабжении», которая основой политики в этой сфере устанавливает принцип запрета на отключение в отопительный период от систем энерго-, газо- и водоснабжения объектов теплоснабжения как объектов жизнеобеспечения и стратегического назначения», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Внесение прокурорского протеста «приостанавливает незаконные действия», заявили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, в частности, за долги населения прекращено газоснабжение большинства котельных Евпатории, Джанкоя, Симферополя, прекращена подача тепла в 85% жилого фонда Большой Ялты.