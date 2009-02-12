Погода в Крыму на пятницу, 13-го
00:46, 12 февраля 2009Крым
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Синоптики упорно обещают дожди
В пятницу, 13-го февраля, на Крымском полуострове возможны дожди.
Температура воздуха ночью 4-9° тепла, днем 8-13° тепла. Ветер южный, 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с, сообщили в Укргидрометцентре.
По прогнозам gismeteo, в Симферополе и Ялте ожидаются дожди. Температура ночью 5-7° тепла, днем 9-11° тепла.
В Севастополе также будет идти дождь. Температура ночью 7-9° тепла, днем 8-10° тепла.
В Евпатории утром и днем возможны дожди. Температура ночью 6-8° тепла, днем 8-10° тепла.
В Керчи дожди. Температура ночью 7-9° тепла, днем 10-12° тепла.
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