Водоканал, который дышал на ладан, занимался благотворительностью

Керченская межрайонная природоохранная прокуратура передала в суд дело о перечислении благотворительной организации средств предприятия водопроводно-канализационного хозяйства.

"Прокуратурой расследовано и направлено в суд уголовное дело о злоупотреблении арбитражного управляющего, который вместо спасения местного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства разбазаривал его средства", - говорится в сообщении пресс-службы крымского надзорного ведомства.

В частности, в период санации в середине 2005 года арбитражный управляющий перевел из счетов предприятия более 400 тысяч гривен благотворительной организации.

"Суду следует разобраться, как предприятие, которое дышало на ладан, занималось благотворительностью", - отмечается в сообщении.