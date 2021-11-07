Прощание с народным депутатом Ефимом Звягильским

Прощание с Героем Украины, народным депутатом Украины I-VIII созывов, и.о. премьер-министра Украины (1993-1994) - Ефимом Леонидовичем Звягильским, состоится во вторник 09.11. в клубе Кабинета министров Украины (ул. Институтская, 7) с 10:00 до 12:00 часов. Автор: Григорий Бондарь

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