Прощание с Героем Украины, народным депутатом Украины I-VIII созывов, и.о. премьер-министра Украины (1993-1994) - Ефимом Леонидовичем Звягильским, состоится во вторник 09.11. в клубе Кабинета министров Украины (ул. Институтская, 7) с 10:00 до 12:00 часов.
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Прощание с народным депутатом Ефимом Звягильским
10:00, 09.11.21Разное 0 мин. 11
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