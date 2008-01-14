Автокатастрофа на Сумщине: четырем погибшим было по 20 лет

В городе Ахтырка Сумской области 20-летний водитель автомобиля «Рено», двигаясь в направлении автодороги Сумы-Полтава-Александрия, не справился с управлением и выехал на обочину, где ударился в дерево.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГАИ МВД Украины, следствия неосмотрительности водителя были трагическими: он сам и три его сверстника-пассажира легкового автомобиля (гражданин России и две студентки) от полученных травм погибли на месте происшествия.