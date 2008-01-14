ЧП в киевском метро: две станции были закрыты из-за аварии
10:34, 14 января 2008Разное
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Причину расследует комиссия
Сегодня с 5.40 до 6.51 станции столичного метро „Лесная” и „Черниговская” Святошино-Броварской линии были закрыты на вход в связи с отсутствием напряжения на контактном рельсе, вызванным выходом из строя кабельной перемычки на станции „Черниговская”.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского метрополитена, движение поездов метро было организовано от станции „Дарница”.
С целью перевозки пассажиров от станций „Лесная” и „Черниговская” было организовано движение наземного транспорта.
Причина выхода из строя кабельной перемычки на указанной станции будет установлена после расследования комиссией.
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