Не стоит ради сиюминутных политических игр стремиться навеки запятнать имя Родины в мировых учебниках истории

Во вторник в Страсбурге (Франция) в рамках очередной сессии ПАСЕ, на заседании Комитета по юридическим вопросам и правам человека, рассматривался резонансный вопрос – разграничение политической и уголовной ответственности. Комитет должен был подготовить проект Резолюции, которая, после ее одобрения Парламентской Ассамблеей Совета Европы, должна была бы стать сводом рекомендаций для стран-участниц Совета Европы по совершенствованию правосудия и определить само понятие «политическая ответственность».

Доклад по упомянутой теме был поручен члену юридического Комитета ПАСЕ от Нидерландов Питеру Омцигдту. Однако, вместо универсального документа для 47 государств-участников Совета Европы, господин Омцигдт подготовил текст… фактически, осуждающий Украину и посвященный судьбе Юлии Тимошенко. Не удивительно, что доклад, подготовленный в подобном формате, вызвал бурное одобрение представителей украинской оппозиции, входящих в состав нашей делегации. Однако, среди европейцев документ вызвал оживлённую дискуссию и… был подвергнут резкой критике.

Главные претензии коллег, выдвинутые к докладчику, состояли в том, что он превысил полномочия мандата докладчика и в некоторых моментах перебрал на себя полномочия Европейского Суда по правам человека.

Господин Омцигдт от своего имени заявил о нарушении Украиной некоторых пунктов Европейской Конвенции по правам человека. А установить, нарушена Конвенция или нет, может и должен ЕСПЧ. Негодование присутствующих вызвали неточности формулировок, фактические и юридические ошибки. Особенно это касалось путаницы докладчика в юридических терминах. Например, оратор, говоря о политической и уголовной ответственности министров, «навесил ярлыки», назвав их «политическими заключенными», а не «политиками, находящимися в заключении», чем тут же вызвал резкую критику, поскольку это было не профессионально.

Увы, вместо непредвзятого правового анализа все услышали политически заангажированные суждения, вместо определения «политической ответственности» - пиар отдельных украинских политиков их европейским коллегой. Впоследствии многие члены Комитета из разных стран как раз за это и раскритиковали доклад.

Украинской делегации удалось аргументировано оппонировать г-ну Омцигту, в результате, упоминания о нашей стране в проекте Резолюции были из конечного варианта документа удалены. Благодаря нашим усилиям, и вопреки усилиям украинских оппозиционеров, удалось избежать превращения имени Украины в некий эталон международного пугала.

Считаю, что безосновательно марать имя целого государства, даже во имя «помощи другу» для европейского политика и юриста – совершенно недопустимо. И рад, что Омцигдту об этом напомнили наши европейские коллеги.

То же касается и отечественной, украинской оппозиции – не стоит ради сиюминутных политических игр и интриг стремится навеки запятнать имя Родины в мировых учебниках истории.