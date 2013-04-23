Футболист "Ливерпуля" укусил соперника (фото)

Таким образом Ассоциация отреагировала на то, что уругваец во время матча против "Челси" укусил защитника Бранислава Ивановича.

Суарес уже принес извинения за свое "непростительное поведение", однако ему все равно грозит длительная дисквалификация. Эпизод остался незамеченным арбитром во время игры. Более того: матч между "Ливерпулем" и "Челси" закончился вничью 2:2, при этом Суарес забил последний гол на седьмой добавленной минуте.

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Это уже не первый скандальный эпизод в карьере Суареса, замечает РБК-Спорт: играя за "Аякс", он укусил футболиста ПСВ и был дисквалифицирован на семь матчей. В Англии Суарес был дисквалифицирован на восемь матчей за расистские выпады в адрес защитника "Манчестер Юнайтед" Патриса Эвра.

Глава профсоюза Гордон Тейлор заявил, что Суарес будет отправлен на курс лечения, который поможет форварду справляться со вспышками гнева. "Никто не сомневается в его футбольных способностях, но тем печальнее, что подобными выходками он наносит вред сам себе. Мы все приложим усилия к тому, чтобы он научился справляться со своим гневом. У нас есть специалисты в этом вопросе и мы предложим их услуги "Ливерпулю", - сказал Тейлор.

Руководство "Ливерпуля" и тренер Брендан Роджерс, со своей стороны заявили, что подобное поведение неприемлемо в их команде. Один из директоров клуба, Иан Айре, даже отменил поездку в Австралию, чтобы отреагировать на эпизод и принять меры.

Суарес уже принес извинения в своем Twitter и оштрафован. Штраф он просил перечислить в благотворительный фонд.