Google создал виртуального «душеприказчика»

Как сообщается в блоге компании, новый продукт в линейке сервисов Google носит название Inactive Account Manager ("Управление бездействующими аккаунтами"). Наиболее предусмотрительным клиентам эта служба даст возможность распорядиться своим виртуальным наследием и, в частности, всей информацией, хранящейся в почтовом ящике Gmail.

Пользователю остается выбрать через какое время Inactive Account Manager вступит в свои права - через три, шесть, девять или 12 месяцев простоя его аккаунтов на Google. Именно после этого наследством автоматически распорядится "душеприказчик", который или сотрет всю оставленную информацию, или перешлет ее на указанный волеизъявителем адрес.

Таким образом можно "завещать"не только свою переписку в Gmail, но и весь массив данных на сервисах +1s, Blogger, Contacts and Circles, Drive, Google+ Profiles, Pages and Streams, Picasa Web Albums, Google Voice и YouTube.

"Спасибо, парни, меня очень греет мысль, что моя жена получит доступ ко всей информации, если случится что-нибудь самое худшее", - поблагодарил Google один из комментаторов.

РИА Новости