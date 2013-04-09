Коммунисты, вперед?

Минувшая неделя подарила любопытное позиционирование парламентской фракции КПУ. Самое малочисленное депутатское объединение парламента седьмого созыва сыграло вместе с Партией регионов в парламентское большинство, на время отказавшись от нарочито оппозиционной риторики.

Соратники Петра Симоненко умело пожинают плоды неэффективной социальной политики власти и короткой памяти украинских избирателей. В большинстве европейских стран левые политические силы стоят на качественно иных позициях, чем украинские коммунисты. Они продолжают с завидным упорством служить делу Ленина, и меняться не собираются. Объективно говоря, КПУ продолжает оставаться одновременно осколком КПСС и группой неприкрытых агентов российского влияния (об этом чуть ниже).

На самом деле ничего удивительного в участии коммунистов в «выездном заседании» парламента на Банковой нет. На протяжении нескольких последних лет фракция КПУ умело торговала своей показной принципиальностью, выступая в качестве кадрового резерва сначала Юлии Тимошенко, а потом – Николая Азарова и Виктора Януковича. Ничего сложного в этом не было и нет: явных бизнесменов в рядах коммунистов не наблюдается (Оксана Калетник стала исключением, подтверждающим правило), присутствие на рабочих местах депутатов фракции практически гарантированно, а объяснениями избирателям Петр Николаевич и его соратники особо не утруждаются, пользуясь тем, что являются единственной парламентской силой на левом фланге политикума. За помощь власти коммунисты получили необходимые «вкусные места»: Александр Рябченко возглавляет Фонд госимущества (кстати, контрольную комиссию парламента по вопросам приватизации также возглавляет коммунист Евгений Мармазов), а нынешний первый вице-спикер Игорь Калетник до работы в парламентском президиуме управлял украинскими таможенниками. Возможность безнаказанно спекулировать оппозиционной риторикой и быть единственной альтернативой «регионалам» на юго-востоке страны стала для КПУ приятным бонусом, позволившим обеспечить продолжение парламентской прописки.

Правда, далеко не факт, что сотрудничество с Партией регионов будет для коммунистов долгосрочным. У партии власти сегодня нет финансовых ресурсов, необходимых для качественного повышения уровня жизни украинцев, а без этого рассчитывать на взаимопонимание с «красными дьяволятами» Симоненко не приходится. Тем необходимо поднимать тему социальной справедливости и на словах раскулачивать оппонентов из буржуазии. К тому же коммунисты даже на выездном заседании парламента не поддерживали законопроекты, необходимые для евроинтеграции Украины. Первый секретарь КПУ пошел еще дальше, сообщив, что на ноябрь готовится всеукраинский референдум, на котором власть планирует провести решение о сокращении количества парламентариев, их избрании на мажоритарной основе и создании верхней палаты парламента. Коммунисты по очевидной причине против этого.

Не стоит забывать, что КПУ последовательно выступает за присоединение Украины к Таможенному союзу, которое на сегодняшний момент выглядит маловероятным. Но не стоит исключать варианта, при котором украинским коммунистам подкинут деньжат из ближнего зарубежья, помогут информационно и организационно, дабы провести плебисцит на заданную Кремлем тему. Воплощение его решения в жизнь может породить острый политический кризис, который на руку коммунистам, давно живущим по принципу «чем хуже – тем лучше».

Украинские коммунисты не собираются идеологически трансформироваться и защищать национальные интересы. В этом году партия отметит 20-летний юбилей восстановления своей политической деятельности во главе с неизменным лидером Петром Симоненко. Главная левая сила Украины продолжает заниматься политическим автостопом, декларируя приверженность идеалам марксизма-ленинизма. Ее присутствие на политической карте страны и в парламенте претендует на часть диагноза украинскому обществу как такому, что неспособно делать выводы даже из трагических ошибок.

Евгений Магда