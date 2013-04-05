Вотум доверия к Арсению Яценюку заканчивается. Кто заменит его на должности лидера «Батьківщины»?

Сегодня, 5 апреля 2013 года, в 14:13, УНИАН опубликовал информацию о том, что парламентская фракция "Батьківщина" выразила вотум доверия своему председателю Арсению Яценюку. В сообщении было сказано, что «вынесение вопроса на голосование инициировал сам председатель фракции».

На моей памяти такое действие является беспрецедентным. Никогда, даже в самые худшие годы для своих политических сил, вопрос о вотуме доверия к себе не ставили, не требовали голосования такие разные политики, как Виктор Янукович, Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко.

Политические лидеры – они поэтому и ЛИДЕРЫ в своих партиях, что их первенство признается безапелляционно и ни в каких вотумах доверия или недоверия не нуждается.

Почему Яценюк сам инициировал вопрос о доверии к себе?

Вероятно, мы имеем здесь дело с тем самым подспудным комплексом истерического поведения, который не дает ему возможность по-настоящему быть, а не казаться – себе и людям – настоящим лидером оппозиции.

Напомню, как выглядит в глазах товарища Арсения «всемирный антияценюковский заговор».

25 января 2013 года Яценюк заявляет в интервью «Корреспонденту»: «ситуация с Табаловыми - это война, в первую очередь, персонально против меня. Задача была в том, чтобы… сделать из этого пиар, после чего не дать мне возможности возглавить фракцию и погасить меня политически».

4 апреля 2013 года Яценюк демонстрирует ухудшение интеллектуальной ситуации следующими словами: «провластное большинство переманивает депутатов от “Батьківщина”, чтобы добиться его освобождения от должности руководителя фракции».

От нарцисса, убежденного, что Солнце крутится не вокруг Земли, а вокруг него, Яценюк медленно перешел к роли человека, которому кажется, что его преследуют. Медики знают, как это называется. Если следовать внутренне непротиворечивому политическому бреду Арсения Петровича Яценюка о всемирном заговоре с целью его аннигиляции, то надо признать, что этот заговор включал в себя гипнотическое зомбирование лично Яценюка А.П. на предмет включения всех перебежчиков от него в предвыборные списки «Батьківщины».

Кто выиграет, а кто потеряет от ухода Яценюка из списка «Батьківщины»?

В первую очередь, потеряет Юлия Тимошенко. Согласно последнему президентскому рейтингу КМИС, у Яценюка сейчас рейтинг в 7%. Чем больше будет падать у него рейтинг, чего не может не происходить из-за бесцветности Яценюка на фоне Тягныбока и, особенно, Кличко, тем больше Юлия Тимошенко будет оставаться тем единым, что будет удерживать Яценюка на политическом плаву.

При этом нет человека, более, чем он заинтересованного в том, чтобы Тимошенко пребывала там, где она находится. Почему? Через неделю после того, как Юлия Тимошенко реанимировалась бы в качестве публичного политика, да и еще «отсидента», рейтинг Яценюка был бы минус десять. Этим и объясняется минимум усилий нынешнего руководителя "Батьківщины" по освобождению Тимошенко.

Несомненно выиграют от поражения Яценюка Виталий Кличко и Олег Тягныбок. Кто бы не пришел на его место – Александр Турчинов, Андрей Кожемякин и даже Анатолий Гриценко, они уже будут восприниматься как лидеры. Турчинову и Кожемякину поражение Яценюка выгодно по другой причине: мол, говорили, что мы устаревшие, отработавшие свое партийцы – так вот теперь кушайте. Гриценко получит моральное удовлетворения от поражения Яценюка, которого он больше, чем сто раз за последний год уличал в высокомерии и двуличности. Как не странно, окажется довольным даже Олесь Доний: ему будет приятно поражения, назвавшего его «предателем национал-демократов».

Доний и Гриценко уже высказались в том смысле, что Яценюк должен ответить за перебежчиков, которых в список брал он или его человек Николай Мартыненко. По логике Яценюка, лишенной, на самом деле, любого рода последовательности, Доний и Гриценко уже должны быть объявлены агентами Банковой, теми людьми, которые и должны погасить его политически.

Кстати, а почему только Банковой?

Разве не могут быть Доний и Гриценко рукой Москвы, ненавидящей Яценюка? Ну пальцами, если не рукой, которая складывается в известный жест?

Поставив на голосование вотум доверия к самому себе, Яценюк допустил самую главную ошибку как политического деятеля. Выиграв тактически, он проиграл стратегически. Ставить до бесконечности вопрос о доверии себе он не сможет, ибо превратится в клоуна. А вот что касается неуверенности в себе как в политическом лидере, то ярче он ее продемонстрировать не мог.