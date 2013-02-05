Газпром меняет отношение Запада к приговору Тимошенко по газу

26 января 2013 года НАК «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 миллиардов долларов за газ, который Украина в 2012 году не закупала. 1 февраля эту информацию подтвердил премьер-министр Николай Азаров.

Чуть ранее, 30 января министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий сказал, что документ, полученный от «Газпрома» украинское правительство изучает. Он сформулировал, какова теперь официальная позиция нашей страны: «Украина, с юридической точки зрения, выполнила все обязательства, счет выставлен за объем газа, который Украина не закупала». А министр юстиции Александр Лавринович заявил, что надеется на то, что Украина и Россия смогут избежать судебного спора. Министр иностранных дел Леонид Кожара прямо заявил, что не хочет судебного процесса в отношении газовых контрактов в судебном порядке, но и не исключает его: если новых договоренностей достичь не удастся, то «обе страны могут прибегнуть к механизмам, предусмотренным частным и международным публичным правом».

Пока неизвестно, как, где и чем закончится эта история. Безусловно, это может произойти в Стокгольмском арбитраже, или в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма, который в 1970-х годах признан США и Советским Союзом нейтральным центром для разрешения торговых споров между западными странами и Советским Союзом, а теперь и странами СНГ.

В Стокгольмский арбитраж давно советует обратиться власти отечественная оппозиция. А ее самые радикальные представители, например, Сергей Власенко, утверждали даже, что можно было обойтись и без арбитража. 7 сентября 2011 года Власенко заявил, что сделать это элементарно: «создали группу, эта группа проработала 30 дней, направили письмо российской стороне и прекратили выполнять условия контракта».

Прекрасная и, главное, убедительная позиция. Где «упущено» только один ответ на вопрос, а что произойдет после этого в нашей замерзающей стране? И, не исключено, замерзающей Европе?

Да, поход в Стокгольмский арбитраж нежелателен, но возможен. Но не по причине, которые называет наша оппозиция – мол, Стокгольмский арбитраж для всех потребителей российского газа, с которыми заключены контракты с условием «бери или плати» (take-or-pay), снижает исковые требования «Газпрома».

Вот факты. В 2012 году в Стокгольмский арбитраж с исками против российского газового монополиста обратились профильные структуры Польши, Литвы, Чехии, Германии, Италии и Греции. Проиграли в арбитраже только литовцы, поляки получили скидку до судебного решения. «Газпром» был вынужден предоставить скидки и другим европейским потребителям - итальянским ENI и Edison, немецким EON и RWE, а также греческой DEPA.

Да, поход в Стокгольмский арбитраж возможен, но нежелателен, ибо говорить после этого о каком-то «украино-российском стратегическом партнерстве» будет не только некорректно, но и неприлично. Это понимают в Кремле. По-видимому, заявление 27 января 2013 года пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что «вопрос об уплате Украиной счета от «Газпрома» является корпоративным, а не политическим» является попыткой смягчить ситуацию.

Правда, после иска «Газпрома» любые заявления отечественной оппозиции об якобы «проросийскости» Януковича выглядят тоже нелепо и неприлично. Это верно на все 100%, как и то, что действующая украинская власть действительно пыталась делать все возможное для установления по-настоящему равноправных отношений с Россией.

Между тем, какие-то двусторонние отношения между нашими странами все равно будут существовать, ибо и Киев, и Евросоюз, и пока Россия заинтересованы в функционировании украинской ГТС, которая просто теряет смысл без российского газа. 4 февраля Николай Азаров сделал заявление, согласно которому «Украина предлагает российской стороне принять участие в модернизации украинской ГТС».

Пока же любопытно наблюдать за изменениями, которые, пусть медленно, но неуклонно происходят и в западном, и в российском общественном мнении.

29 января представитель Еврокомиссии Марлин Холзнер заявила, что «счет за невыбранный в 2012 году газ, адресованный российским «Газпромом» Украине, не должен отразиться на транзитных поставках газа в страны Европейского Союза». Это рефлексы, оставшиеся от украино-российской «газовой войны» 2009 года.

В тот же день британская газета «Financial Times» посвятила украино-российскому конфликту редакционную статью, где сказано, что «счет от «Газпрома» может подтолкнуть Киев к Европе и отбивает у него желание приблизится к России». Такая вот простенькая, но вполне понятная аналитика.

Выражая позиции своих стран, в целом предсказуемо начали высказываться эксперты по вопросам энергетики.

Томаш Хмаль, эксперт Института Собеского в Варшаве, заявил 29 января 2013 года в интервью «Укринформу», что «попытки России решить дело по погашению Украиной возможного долга за недобор газа путем непосредственного давления, а не в арбитражном суде, не является нормальным способом отношений между поставщиком и потребителем».

Михаил Крутихин, аналитик консалтинговой компании RusEnergy в Москве, выразился диаметрально противоположно. По его словам, «по контракту кроме заявления о снижении объемов закупки Украина должна была получить согласие с российской стороны», а теперь «Газпром» может требовать даже ареста имущества Украины за границей.

Но самые интересные два сообщения были следующими.

28 января 2013 года российский аналитик Евгений Минченко заявил, что «принцип "бери или плати" заложен контрактом, подписанным еще в 2009 году Юлией Тимошенко, и Украина не потребляет объемы газа, записанные в договоре». По его словам, «длительное время российская сторона свои требования не выставляла, хотя имела на это полное право - не хотела создавать имиджевые сложности Виктору Януковичу накануне парламентских выборов".

В этот же день свою публикацию по поводу иска «Газпрома» опубликовало влиятельное агентство деловых новостей «Блумберг». Там сказано: «в поисках нижней границы цены на импортируемый газ Украина попросила Россию о пересмотре соглашения, которое премьер-министр Николай Азаров назвал "неблагоприятным и порабощающим". Оно было подписано его предшественницей Юлией Тимошенко, которая в настоящее время заключена в тюрьму за злоупотребление служебным положением по этой сделке».

Мне кажется, что до предъявления «Газпромом» счета на 7 миллиардов долларов за ненужный Украине газ кто-то в нашей стране думал, что это такая российско-украинская игра. Что на самом деле все обойдется, ибо «ще ніколи так не було, щоб ніяк не було». Что усилия Президента Януковича по этому поводу не столь уж важны и нужны, а Харьковские соглашения с их скидкой в 100 долларов на самом деле действительно являются «национальной изменой».

Ну что же, может на этих людей повлияет страшная правда заявления Николая Азарова от 1 февраля: «газпромовский» счет «равен примерно сумме пенсий всех пенсионеров Украины за три месяца»?

На рационализм, понимание фанатов Тимошенко я все равно не рассчитываю.

Мне кажется, что до предъявления «Газпромом» счета на 7 миллиардов долларов за ненужный Украине газ и на Западе кое-кто думал, что это такая российско-украинская игра. Дескать, «милые бранятся – только тешатся».

Возможно, после предъявления счета, на Западе уже не будут сомневаться в выводах юристов американской юридической компании "Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP"? Эти выводы «Financial Times» в декабре прошлого года, передала предельно сдержано: «судебный процесс, проходивший над Юлией Тимошенко, лидером украинской оппозиции имел значительные недостатки, но не был политически мотивирован». 7 миллиардов долларов за ненужный Украине газ – это действительно не политика, это убытки для нашей страны.

Мне кажется, что после предъявления «Газпромом» счета на 7 миллиардов долларов за ненужный Украине газ, на Западе поубавится тех, кто до сих пор сомневается в этих суровых строках судебного приговора Тимошенко: «в январе 2009 года ТИМОШЕНКО Ю.В., будучи должностным лицом, вопреки требованиям ст. 19 Конституции Украины, использовала предоставленные ей власть и служебные полномочия в преступных целях и, действуя умышленно, совершила действия, которые явно выходили за пределы предоставленных ей прав и полномочий, повлекшее тяжкие последствия».

Или вы считаете, что 7 миллиардов долларов – это легкие последствия?

А еще в приговоре сказано: «ТИМОШЕНКО Ю.В… осознавала, что указанные ею в директивах условия при подписании указанных контрактов являются экономически невыгодными и неприемлемыми для Украины и приведут к причинению ущерба государству». И обществу – тоже, добавил бы я, если бы Тимошенко были предъявлены обвинения не только от имени государства.

Впрочем, если вы считаете, что 7 миллиардов долларов из ниоткуда возникших долгов, это легкие последствия, а контракты Тимошенко экономически выгодны и приемлемы для нашей страны, то не принадлежите ли вы к украинской оппозиции?

30 января 2013 года Андрей Пышный, зам Арсения Яценюка, не замеченный в излишнем популизме, заявил, что действующая власть не может выполнить подтвержденные судом обязательства на сумму в 15 миллиардов гривен. С учетом того, что по газовому контракту, который подписала сидящая в Качановке, нашей стране выставили счет на 7 миллиардов долларов, не гривен, политическая сила Пышного, «Батьківщина», могла бы взять на себя благородную задачу поиска 56 миллиардов гривен, которые Украина «благодаря Тимошенко», может быть должна «Газпрому». И параллельно объясняет, что Тимошенко не имеет отношения к этому долгу. Желаю успеха.

Вячеслав Пиховшек