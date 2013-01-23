Шакира и Пике назвали новорожденного Миланом

02:50, 23 января 2013
Разное
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Колумбийская поп-звезда Шакира и защитник футбольного клуба "Барселона"и сборной Испании Жерар Пике в среду объявили о рождении сына, которого назвали Миланом.

Шакира и Пике назвали сына Миланом / Фото: shakira.com

Мальчик появился на свет 22 января в 21:36 в одной из клиник Барселоны, а его вес при рождении составил почти 3 киллограма (6,6 фунтов), написал Пике в своем микроблоге в Twitter.

"Как и его отец, Милан стал с самого рождения членом футбольного клуба "Барселона", - сообщил он.

На данный момент Шакира и первенец находятся в клинике и, как заявил Пике, "оба в полном здравии".

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос уже поздравил родителей. "Поздравляю Шакиру и Жерара Пике от имени всей Колумбии и моей семьи с рождением сына", - написал он в Twitter.

Шакира и Пике прибыли в клинику Текнон в Барселоне вечером во вторник. Как и было запланировано, роды прошли с помощью кесарева сечения и в присутствии только женского персонала, о чем просила Шакира. Сейчас в Барселоне находятся родители певицы и оба ее брата, которые прилетели в Испанию в декабре, передает РИА Новости.

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