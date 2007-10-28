Борьба с огнем на шахте имени Фрунзе длилась более 4 часов

В Луганской области на шахте имени Фрунзе (ГП «Ровенькиантрацит») завершена ликвидация пожара.

Как сообщили УНИАН в центральном штабе Государственной военизированной горно-спасательной службы в Донецке, борьба с огнем велась более 4-х часов силами 6-ти отделений горноспасателей и шахтной горно-спасательной команды.

В результате в 16:30 пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших в результате пожара нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 октября, в 11:07 на шахте им. Фрунзе на горизонте 870 метров произошел пожар. Всех горняков рабочей смены, а это около 500 человек было эвакуировано.

Вначале пожар тушили собственными силами, затем прибыли отряды горно-спасательной команды.