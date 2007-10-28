На Киевщине Chevrolet врезался в Volkswagen и ВАЗ: 7 погибших

27 октября поблизости с. Мытница Васильковского района Киевской области, на 5 км. автодороги Мытница-Фастов, водитель легкового автомобиля "Chevrolet" не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом "Volkswagen" и автомобилем "ВАЗ-2106".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибло 7 человек (водители и пассажиры легковых автомобилей).

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Киевской области.