ВМС Дании передадут украинскому флоту водолазное оборудование

29 октября в Центре поисковых и аварийно-спасательных работ Военно-Морских Сил ВСУ в Севастополе делегация Королевских Военно-Морских Сил Дании передаст водолазное поисково-спасательное оборудование и модифицированное программное обеспечение для программы SARIS SAR как гуманитарную помощь на общую сумму 200 тысяч евро.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре командования ВМС Украины.

По информации пресс-центра, украинским спасателям будут переданы комплекты водолазных костюмов водяного обогрева, средства подводной связи, комплекты подводного гидравлического инструмента, комплекты водолазного снаряжения, подводные осветительные приборы и т. п. Все это, как считают в командовании украинского флота, позволит повысить профессиональное мастерство водолазных специалистов ВМС Украины, расширит спектр выполнения ими подводно-технических работ, а также будет использоваться во время проведения поисково-спасательных операций на море.

Датский и украинский военные моряки будут проводить теоретические и практические занятия по использованию водолазного имущества. На завершающем этапе пройдут практические занятия на борту спасательного буксирного судна «Кременець».

Как ожидается, в состав военной делегации Дании войдут атташе по вопросам обороны при Посольстве Королевства Дании в Украине подполковник Ове Бак ХАНСЕН, представитель Оперативного командования Королевских ВМС Дании капитан 2-го ранга Джон Аэро ХАНСЕН, начальник водолазной школы Королевских ВМС Дании капитан 2-го ранга Соэрен БЕК и другие.