СМС-сообщениям завтра исполняется 20 лет

Тестирование системы SMS-сообщений заняло несколько недель, после чего первый в мире сертифицированный SMS-центр был введен в строй, хотя в самой Vodafone говорят, что начали использовать SMS для внутренних коммуникаций еще раньше, пишет ZN.ua со ссылкой на CyberSecurity.

Сейчас, согласно данным GSM Association, в мире передается около 7 трлн коротких сообщений в год, что составляет примерно 200 тыс. в секунду.

До 1995 года SMS-сообщения не были популярными: тогдашние немногочисленные пользователи сотовой связи отправляли примерно по одному сообщению раз в 2,5 месяца, а первые мобильные телефоны не были слишком хорошо адаптированы под короткие сообщения.

Взрывная популярность у SMS началась тогда, когда экраны мобильников стали вмещать в себя больше, чем две строки информации, сотовые компании стали включать предоплаченные пакеты SMS, а на телефонах появились словари T9.