Пьяный повесился в милицейской машине

Об этом сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области.

Кроме того, Ковельская межрайонная прокуратура проводит проверку правомерности действий работников милиции.

Как указано в сообщении, в понедельник в дежурную часть горотдела обратилась женщина и сообщила о том, что ее сожитель устроил семейный дебош. На место выехала следственно-оперативная группа. Прибыв по указанному адресу, работники милиции застали нетрезвого мужчину и приняли решение отвезти его в больницу для установления степени алкогольного опьянения.

Перед тем, как посадить его в отсек для админзадержанных, милиционеры провели поверхностный осмотр с целью выявления предметов, которыми он мог нанести вред себе или окружающим. Поскольку мужчина вел себя спокойно, спецсредства и меры физического влияния в отношении него не применялись.

Когда автомобиль подъехал к медицинскому учреждению, милиционеры открыли дверь служебного автомобиля и увидели, что мужчина повесился.

По данному факту была проведена служебная проверка, по результатам которой в отношении работников горотдела применены меры дисциплинарного воздействия, а начальник подал рапорт на увольнение.