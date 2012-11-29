Министерство хочет штрафовать за собачье дерьмо

Об этом говорится в законопроекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за нарушение требований по обращению с отходами», размещенном на сайте министерства.

Положение относительно того, что содержание собак и кошек в местах, где это запрещено соответствующими правилами, или сверх установленного количества, или незарегистрированных собак, или приведение в общественные места, или выгул собак без поводков и намордников (кроме собак, в регистрационных свидетельствах на которых сделана специальная отметка) или в не отведенных для этого местах, предлагается дополнить фразой «а также невыполнение обязанности по убиранию их экскрементов». Такие действия влекут за собой предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере 17-51 грн, на должностных лиц - предупреждение или наложение штрафа в размере 51-85 грн.

Также Минрегион предлагает ввести норму, согласно которой нарушение требований законодательства о заключении договоров на услуги по обращению с бытовыми отходами и раздельному сбору бытовых отходов влекут за собой наложение штрафа на граждан в размере 340-1360 грн, для граждан - субъектов предпринимательской деятельности - 850-1700 грн.

Штрафы за загрязнение вод отходами и другими веществами, нарушение водоохранного режима на водозаборах, вызывающее их загрязнение, водную эрозию почв и другие вредные явления, предлагается повысить с уровня от 3 до 7 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (51-119 грн) до уровня от 20 до 80 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (340-1360 грн). Для должностных лиц за данные нарушения штрафы планируется увеличить с 85-136 грн до 850-1700 грн.

За ввод в эксплуатацию предприятий, коммунальный и других объектов без сооружений, препятствующих загрязнению и замусориванию вод, предусмотрено увеличить шрафы для должностных лиц с 85-136 грн до 1360-1700 грн.

За повреждение леса сточными водами, химическими веществами, нефтью и нефтепродуктами, промышленными и коммунально-бытовыми выбросами, отходами, предлагается увеличить штраф для граждан с 170-510 грн до 340-1360 грн, для должностных лиц — с 510-850 грн до 850-1700 грн.

Министерство планирует ввести норму, согласно которой нарушение требований по обращению с отходами, повлекшее их попадание в леса, влечет наложение штрафа на граждан в размере 340-1360 грн, на должностных лиц — 850-1700 грн.

За распашку резервов, снятие дерна и выемку грунта, складирование материалов и грузов, проведение строительных, мелиоративных, топографических и других работ, строительство сооружений, подземных и надземных коммуникаций в полосе отвода автомобильной дороги без согласования с дорожными организациями, а также сваливание снега в такой полосе, нарушение требований по обращению с отходами, повлекшее их попадание в такую полосу, предусмотрено увеличение штрафа для граждан с 17-51 грн до 340-1360 грн, для должностных лиц — с 51-119 грн до 850-1700 грн.

За нарушение землепользователями правил содержания участков, прилегающих к полосе отвода автомобильных дорог общегосударственного, республиканского и местного значения, обязанностей по очистке тротуаров, пешеходных дорожек в пределах закрепленных за ними участков, по оборудованию и ремонту переездных мостиков и их очистке, а также по содержанию в исправном состоянии подъездов к автомобильным дорогам общего пользования планируется повысить штрафы для граждан с 17-51 грн до 340-1360 грн, для должностных лиц — с 51-119 грн до 850-1700 грн.