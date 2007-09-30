Лидеру крымских коммунистов пришлось пройти унизительную процедуру

Первый секретарь Крымского республиканского комитета Коммунистической партии Украины Леонид ГРАЧ убежден, что внеочередные выборы Верховной Рады Украины будут фальсифицированы.

«Вне всякого сомнения, выборы будут фальсифицированы», - заявил №21 в списке кандидатов от КПУ в народные депутаты Украины Л.ГРАЧ в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН.

Лидер крымских коммунистов отметил, что не наблюдает у крымчан активности в день выборов. «Я бы не сказал, что активно идет голосование», - сказал Л.ГРАЧ, добавив, что может судить об этом, в том числе и по голосованию на том участке, где голосовал он.

Л.ГРАЧ также сообщил, что несколько дней назад ему пришлось писать заявление, поскольку его фамилии не оказалось в списках избирателей. «Пришлось писать заявление - проходить эту унизительную процедуру», - сказал он, отметив, что сегодня его фамилия была включена в дополнительные списки избирателей.

Главный коммунист Крыма отметил, что на выборах-2006 года его фамилии тоже не оказалось в списках, хотя на парламентских выборах 2002 года и президентских выборах его фамилия была.

Как сообщал УНИАН, не все крымские VIP-персоны нашли себя в избирательных списках. Так, несколько дней назад Постоянному представителю Президента Украины в АРК Владимиру ХОМЕНКО пришлось писать заявление для включения его фамилии в списки избирателей.

По словам В.ХОМЕНКО, в списках не было не только его, но и некоторых его соседей – например, главы крымского избирательного штаба блока "Наша Украина – Народная самооборона" Сергея ВАСИЛЕНКО.