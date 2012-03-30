Надувные храмы Воздушно-десантных войск России предназначены для продвижения Кирилла

Сообщается, что решение принято под мощным давлением и по инициативе Русской православной церкви Московского патриархата.

На практике (вероятно, так думают воины церкви и воинствующие служители православного культа), во время десантирования из самолета батальона ВДВ в район боевых действий или с целью захватить командный пункт врагов Родины, ядерную стратегическую ракету вначале вниз прыгают три специально обученных в семинарии десантника и батюшка.

У последнего за спиной парашют, на поясе пехотная лопата, в вещь-мешке Библия. Надувной храм привязан к ногам. Сообщается, что весит это резиновое изделие 30 килограммов. Кстати сегодня, в штате ВДВ уже есть военные священники – помощники командира по воспитательной работе.

Приземлившись на местности, простреливаемой автоматными очередями со всех сторон (ведь это глубокий тыл врага!), передовой отряд православного воинства быстро надувает храм, расставляет иконы, раздувает кадило, устанавливает походный алтарь из подручных средств.

Далее со всех сторон приземляются десантники, и священник начинает проводить обряд…

Вы, читатель, уверен, знаете легендарного Швейка. Там фельдкурат (военный капеллан) Отто Кац проводил соборование. Сей святой отец, выступая с напутственным словом, говорил: «Солдаты! Мы собрались здесь для того, чтобы перед отъездом на поле брани обратить свои сердца к Богу. Не буду Вас долго задерживать, желаю всего наилучшего».

Ярослав Гашек еще сообщает, что «в Пруссии пастор подводил несчастного осужденного под топор, в Австрии католический священник – к виселице, а во Франции – под гильотину, в Америке священник подводил к электрическому стулу, в Испании – к креслу с замысловатым приспособлением для удушения, в России бородатый поп сопровождал революционеров на казнь».

Я вспоминаю, как в Советской Армии, во время выхода из казарм в район сосредоточения, мы, солдаты мотострелкового полка, тащили ленинскую походную комнату. Это бы ящик из грубо сколоченных досок и фанеры, покрашенный в грязно-зеленый цвет. Весил он тоже килограмм 30. Тащили его лучшие комсомольцы под руководством замполита роты.

Внутри ящика висели портреты членов Политбюро ЦК КПСС, образ министра обороны и боевые листки с призывами осваивать «военное дело настоящим образом».

Но в советские времена, несмотря на все тяготы воинской службы, было легче. Во-первых, партия и идеология в Советском Союзе была одна – коммунистическая. А как же поступить российским генералам? Ведь православие в России не является государственной религией, а Россия – светское государство.

По логике, при гарантированной российским государством свободе совести и вероисповеданий, из самолета ВДВ, вслед за православным священником и надувным храмом с крестом, надо прыгать ребе с надувной синагогой, мулле с двумя минаретами и надувной мечетью с полумесяцем, затем вниз полетит надувная пагода с буддистским служителем культа.

Мы же не можем даже представить, что в России одни православные живут? Правда, можно в ВДВ призывать только христиан. Ну а если юный буддист или мусульманин пожелает стать десантником?

И вот я представляю, в то время, когда на землю начнут бодро «падать» бойцы ВДВ российской армии, на земле уже будет стоять целый городок, с улицами и площадями, чем-то напоминающий многоликий Иерусалим, Мекку, святые места русских, евреев и мусульман. А из культовых «резиновых изделий» будет раздаваться «Рама Кришна, Кришна Рама», «Господи помилуй», «Шалом», и исламское из Корана: «Все они – враги мои».

Согласитесь картина душераздирающая! Ведь армия и солдаты – нужны для того, чтобы убивать. Их этому учат, и сии подвиги солдаты совершают от имени государства.

Вот зачем в Советской армии был нужен политработник, комиссар. Если командир кричал солдатам: «Вперед! Наступаем! Огонь! Победа!» То представитель КПСС в армии – замполит – учил, в какую сторону стрелять надо. Указывал где враги Отечества.

Ну, а если серьезно, то РПЦ МП решила под свой идеологический контроль (в какую сторону стрелять) поставить армию. Если в Кремле думают, что «все под контролем», то иерархи церкви смотрят дальше, чем политики. Интересно, кто кого перехитрит?

Вообще-то, социальная роль церкви – это метафизические и экзистенциональные идеи и постулаты. Как писал Достоевский, «если Бога нет, то все позволено».

Но РПЦ МП готовится к тотальному контролю всех сфер публичной, общественной и частной жизни. Эта политика агрессивная и воинствующая. Неслучайно, например, патриарх Кирилл и все радикальные православные организации требуют нашкодивших девчонок, активисток Pussy Riot посадить на 7 лет за «богохульство и оскорбление верующих».

Но, похоже, не пройдет и шести лет, как Россия станет не светским, а религиозным государством, а патриарх Кирилл въедет в Кремль в качестве президента страны.

Именно поэтому, православные надувные храмы включены в боевой штат российской армии.

Виктор Тимошенко