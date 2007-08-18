Ющенко в Сорочинцах (5 фото)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО побывал на Национальной Сорочинской ярмарке в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавщины.

Как передает корреспондент УНИАН, посетив городок народных мастеров, В.Ющенко купил у полтавчанки Наталии СВИРИДЮК шесть кукол-мотанок (одна кукла от 3 до 90 грн. в зависимости от трудоемкости ручной работы) для детей, а затем за 1,5 тыс. грн. приобрел для себя вышитую рубашку в пастельных тонах у решетиловских мастеров.

Мастер решетиловской мастерской Сергей КОЛИНЧЕНКО сообщил корреспонденту УНИАН, что Президент ежегодно заказывает у них в художественные дорожки и гобелены.

В работе ярмарки участвуют более 260 предприятий всех отраслей промышленности, 230 мастеров народных промыслов и свыше 400 частных предпринимателей. Кроме того на ярмарке представлены делегации Казахстана, Узбекистана, Грузии, Венгрии.

Ярмарка проходит с 14 по 19 августа.

Фото Николая Лазаренко / POOL / УНИАН