Отправляя Тимошенко в СИЗО, «коллективный Янукович» выдернул чеку из гранаты

Сегодня ровно месяц, как «коллективный Янукович» сделал Юле Владимировне небо в клеточку, а друзей в полосочку.

На протяжении этого времени я много рассуждал, что для самой Тимошенко это был как бы момент истины: она (и мы вместе с ней) узнала, сколько людей ее реально поддерживает — как внутри Украины, так и в мире. Сколько человек готовы жертвовать ради нее: свободой и кровью — в Украине, угрозой испортить отношения с официальным Киевом — среди мировой политической элиты.

Этих людей оказалось больше, чем могло показаться на первый взгляд, но явно недостаточно, чтобы «коллективный Янукович» сильно испугался и отпустил Юлю Владимировну с миром — до окончания суда.

Попутно выяснилось, что большинство сторонников и «штабных» Тимошенко — социальные импотенты, не способные на эффективные и продуманные действия в критической, а тем более в экстремальной ситуации. Почти все их действия имели спорадический, необдуманный и «симметричный» характер. Выяснилось также, что многим из этих людей «девушка с косой» нужна не на свободе, а в тюрьме — так проще зарабатывать неплохие деньги, борясь за ее свободу.

Но сегодня стоит сказать, что эта посадка означает не для Юлии Владимировны, а для Виктора Федоровича Януковича, а также для политического режима его имени.

Понятно, что политическое преследование Тимошенко, — это прежде всего эмоции, а не рациональный выбор.

Если бы «политбюро» и ближайшие советники Януковича думали мозгами, а не другими органами, Тимошенко оставили бы в покое и не повышали бы ее рейтинг и символический статус.

Будучи преследованной по явно политическому делу, она вновь обрела ореол мученицы и создала перспективы для своего возвращения — в недалеком будущем. И если бы к этому ореолу добавились еще обновленный имидж и стратегичность риторики и мысли, она бы точно обрела вторую политическую молодость — после приговора суда.

Но, судя по всему, мучители Тимошенко не были способны думать не только мозгами, но и другими органами — иначе они не «закрывали» бы ее в СИЗО.

Так, для части электората режим Януковича воспринимался как абсолютное зло, диалог с которым невозможен и не нужен. Но в ситуации, в которой Янукович, Азаров, Ахметов и другие оказались перед дилеммой: быть иль не быть? бороться с давлением Кремля / Газпрома или сдать «трубу» и вступить в Таможенный cоюз? — режим приобретает имидж временного гаранта суверенитета и независимости Украины.

«Коллективный Янукович», загнанный в угол Кремлем / Газпромом, начинает действовать в совсем новой и неожиданной парадигме. Кстати, в середине XVII века некий польский православный шляхтич по имени Богдан Хмельницкий начал революцию и религиозную войну, уничтожившую великую Польскую державу, тоже не из благоглупостных пожеланий, а из чувства личной уязвленности, обиды и мести, оказавшись загнанным в глухой угол какими-то польскими отморозками и беспредельщиками.

В этой ситуации уголовно-политическое преследование и арест Тимошенко опасен для индивидуального и коллективного Януковича по двум причинам.

Во-первых, это создает эффективный повод для стран ЕС «послать в игнор» все устремления Украины на ассоциированное членство и зону свободной торговли с ЕС.

И, во-вторых, самое страшное — из разряда «Не дай Бог!»

Итак, «закрыв» Тимошенко в СИЗО, режим Януковича стал заложником ситуации.

Не дай Бог, но вдруг с узницей Лукьяновского СИЗО случится что-то страшное. И сделают это страшное не сатрапы режима, а сотрудники специализированных служб другого государства, хорошо знакомые с теориями «управляемого Хаоса». Сделают тонко, изысканно, профессионально. Поэтому все-все-все будут думать, что это именно сатрапы ее отравили / залечили / не оказали вовремя медпомощь. В результате в убийстве узницы будет обвинен режим Януковича и лично Виктор Федорович.

Дело станет мировой сенсацией.

И тут вдруг окажется, какой она была замечательной, сколько у нее было друзей во всём мире (где они были в тот момент, когда ее «закрыли» — на основании того, что она не называла судью Родиона Киреева «Вашей честью»?) и какие негодяи ее убийцы.

Режим Януковича будет делегитимизирован в течение нескольких дней.

В стране начнутся массовые антиправительственные выступления, поддержанные в том числе и из-за рубежа. И начнется тот самый то ли управляемый, то ли неуправляемый Хаос. Не исключен новый Майдан, но в каких-то неожиданных формах. Власть будет захвачена каким-нибудь Центральным Проводом, который никто в мире, разумеется, не признает. Сложно сказать — сохранится ли в Украине центральная власть? Удержит ли Украина свой суверенитет? Но вот о том, что в подобной ситуации сохранить контроль государства над «трубой» и карпатскими газохранилищами будет практически нереально, можно говорить с высокой долей вероятности. О перспективе интеграции в ЕС, о зоне свободной торговли можно будет забыть раз и навсегда. Непременно найдутся добрые соседи, которые заявят территориальные претензии на Крым, Севастополь, Донбасс, Буковину, Одесскую область, Закарпатье и проч., и проч. Зато какая-нибудь Временная Администрация, самопровозглашенная то ли в Харькове, то ли в Северодонецке — под руководством экс-министра образования — непременно заявит о вступлении Украины (в границах на середину XVII века) в Таможенный союз и «Русский Мир».

Фантазировать в этом направлении можно бесконечно — ярко, красочно, кровожадно.

Очевидно лишь, что «коллективный Янукович» уверен, что Тимошенко — его заложница.

Но на самом деле всё намного хуже: это «коллективный Янукович» — заложник. Но не Тимошенко и ее худосочных соратников, а заложник ситуации, заложник собственных эмоций, глупости, непрофессионализма, некомпетентности. Ну и заложник состояния здоровья одной внешне хрупкой женщины.

Впрочем, всё еще значительно хуже: это Украина — заложница. И не только «коллективного Януковича», но и вполне индивидуальной Тимошенко, точнее, ее здоровья.

Я хочу, чтобы Юлия Владимировна Тимошенко жила долго, счастливо и, как минимум, 100 лет.

Андрей Окара, Москва