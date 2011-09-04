Микроавтобус врезался в машину депутата Верховной Рады

В Винницкой области при столкновении легкового автомобиля с микроавтобусом пострадал народный депутат из группы "Реформы во имя будущего" (избран по списку БЮТ) Петр ГАСЮК.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, вчера в 11.00 в селе Кожухов Литинского района водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с легковым автомобилем Skoda Octavia, которым управлял народный депутат П.ГАСЮК.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал П.ГАСЮК, который в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в областную больницу им.Пирогова в Виннице.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.