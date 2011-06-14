В ДТП в Харьковской области погибли двое россиян

В Вовчанском районе Харьковской области на автодороге Харьков - Вовчанск в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое граждан Российской Федерации.

Как сообщили УНИАН в областном управлении ГАИ, ДТП произошло 13 июня около 3.00.

22-летний водитель автомобиля «Тойота», гражданин России, превысил скорость движения, не справился с управлением, зацепил правую обочину по ходу движения, в результате автомобиль врезался в железобетонную стелу.

На месте аварии погибли водитель и его 21-летний пассажир. Еще двое 22-летних пассажиров - все граждане РФ - доставлены в больницу.