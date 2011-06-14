В ДТП в Харьковской области погибли двое россиян
14:02, 14 июня 2011Разное
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Тойота врезалась в железобетонную стелу
В Вовчанском районе Харьковской области на автодороге Харьков - Вовчанск в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое граждан Российской Федерации.
Как сообщили УНИАН в областном управлении ГАИ, ДТП произошло 13 июня около 3.00.
22-летний водитель автомобиля «Тойота», гражданин России, превысил скорость движения, не справился с управлением, зацепил правую обочину по ходу движения, в результате автомобиль врезался в железобетонную стелу.
На месте аварии погибли водитель и его 21-летний пассажир. Еще двое 22-летних пассажиров - все граждане РФ - доставлены в больницу.
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