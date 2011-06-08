В Белоруссии резко подорожал бензин

В ночь на вторник белорусский государственный концерн "Белнефтехим" на 31% повысил цены на белорусских автозаправках. Один литр бензина и дизтоплива теперь стоит около доллара.

Не допустить частного вывоза бензина и дизтоплива за рубеж – одна из официальных причин повышения цен на топливо, сообщает Би-би-си.

По данным "Белнефтехима", только в мае реализация горючего на заправках концерна в приграничных районах возросла в 2,3 раза; в целом по стране – в полтора раза. Ранее "Белоруснефть", входящая в структуру "Белнефтехима" и реализующая на внутреннем рынке до 75% автотоплива, ввела ограничения по отпуску горючего: 25 литров для легковых авто, 100 литров – для большегрузных.

В письме руководителям филиалов руководство "Беларуснефти" объяснило, что меры приняты в связи "с крайне низкими остатками нефтепродуктов на складах хранения и ажиотажным спросом со стороны населения". Однако головной концерн "Белнефтехим" в тот же день заявил, что в стране производится достаточно топлива для обеспечения внутреннего рынка.

Ограничения на белорусских АЗС не сняты после повышения цен и действуют при наличном расчете белорусскими рублями.