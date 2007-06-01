”Жигули” врезались в дерево: погибло трое людей

В Херсонской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибло трое людей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, ДТП произошло в 5 часов утра 31 мая в г. Новая Каховка. На проспекте Днепровский водитель легкового автомобиля "ВАЗ-2106" не справился с управлением, съехал с дороги и допустил столкновение с деревом. В результате дорожно-транспортного происшествия 2 человека погибли на месте и 1 человек от полученных травм умер в отделении реанимации городской больницы.

Как отметили в пресс-службе МЧС, всего за сутки на территории страны зарегистрировано 156 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 13 человек и 187, - получили травмы.