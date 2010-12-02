Виктор Суворов о скандале с Wikileaks: храните секреты в глиняных горшках под яблоней

Мои друзья и журналисты спрашивают мое мнение о скандале, связанном с утечкой секретной информации через Wikileaks. Интересуются, можно ли это считать крахом американской дипломатии? Как стала возможной такая утечка? И даже проводят параллели с тем, что вот был крах русской разведки, по сравнению с которой крах дипломатии не менее масштабен.

Я бы не сравнивал эти вещи. Крушение «великих» разведчиков России – это признак гниения системы снизу доверху. Разведка это только один из органов государства. Если все государство поражено смертельной неизлечимой болезнью, то эта болезнь распространяется и на разведку. Ничего удивительного…

Но в Америке имеются свои болезни. Там идет совершенно чудовищный рост бюрократии всех мастей и калибров. И эта бюрократия плодит и плодит документацию. Когда я работал во всех таких организациях, то перед тем, как писать отчет об агентурной встрече, я спросил у своего старшего товарища, каким должен был отчет – коротким или длинным. А он мне отвечает: чем больше бумаги, тем чище задница. Таким образом, возвращаясь, из отпуска, я нахожу свое дело. И огромная разница, содержит ли дело три страницы или двести страниц секретной информации. То есть двести страниц – это более солидно.

Америку захлестнула болезнь бюрократизации. Бюрократия секретит все, что попало, и производит бумагу, бумагу, бумагу... И когда я посмотрел количество секретной документации, то это просто умопомрачительно. Это признак деградации каких-то служб. С таким количеством документов невозможно работать. И невозможно, чтобы было столько секретов.

С другой стороны, утечка демонстрирует еще одну болезнь. Нашу глобальную лень, когда мы все передоверяем компьютерам. Будь это все на бумажных носителях, то понятно, что такая утечка невозможна физически. А так мы все доверяем компьютерам. Компьютерные фирмы мне напоминают фармацевтические. Фармацевтические «выдумывают» новую болезнь, поднимают волну паники, на миллиарды производят вакцину, которую продают африканским странам. И они объявляют, что болезнь не распространяется, потому что мы вовремя спохватились. Потом придумывают новую болезнь и новую миллиардную вакцину.

То же самое происходят с компьютерными. Они запускают вирусы, потом с ними борются, а мы за это платим. Очевидно, что в такой утечке есть огромный интерес компьютерных фирм. Сейчас бросятся тратить миллиарды на то, чтобы повысить безопасность своих компьютеров. Потом снова кто-то допустит утечку. Поэтому, образно говоря, храните секреты в глиняных горшках, которые закапывайте в саду под яблоней. Это если утрировать. А если серьезно... Например, у меня есть два компьютера. Один работает на связь, через него я читаю новости и поддерживаю связь с друзьями. А второй – работает на программах Window-95. Этим программам пятнадцать лет. Этот компьютер никуда не подключен, это моя пишущая машинка и хранилище моих документов. Я знаю, что никто никуда сюда не залезет. Все на самом деле просто.

Виктор Суворов для УНИАН