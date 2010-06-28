ГАИ предупреждает: водителей, махающих "ксивами", будут наказывать

Государственная автомобильная инспекция предупреждает водителей о наказании за попытки избежать ответственности за нарушения с помощью псевдодокументов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, Департамент Госавтоинспекции прикладывает максимум усилий для гарантирования равных прав всех участников дорожного движения, а также недопущения использования отдельными водителями многообразных документов (карточек, пропусков, визиток руководителей государственных органов и органов исполнительной власти), которые вопреки требованиям законодательства содержат просьбу о содействии в беспрепятственном передвижении автомобильным транспортом по территории Украины.

ГАИ обращает внимание, что на данное время не существует ни одного официального документа, который дает право водителю избежать ответственности за нарушение Правил дорожного движения, а потому лица, которые пытаются повлиять на инспекторов ГАИ с помощью так называемых “спецпропусков” и “ксив”, будут привлекаться к ответственности на общих основаниях.

В сообщении также отмечается, что работу в этом направлении Госавтоинспекция проводит постоянно.