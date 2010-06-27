Самая уродливая собака - 2010 (фото)
05:00, 27 июня 2010Разное
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Конкурс ежегодно проходит в Калифорнии
|Принцесса Эбби
Четырехлетняя Принцесса Эбби поразила судей своей искривленным боком и ногами, а мордочку гладкошерстной собаки "портит" практически закрытый глаз.
Хозяйка собаки Кэтлин Френсис (Kathleen Francis), получая чек на тысячу долларов, сказала, что удивлена победе Эбби: "Я вовсе не считаю, что она страшная, думаю, она самая красивая собака в мире". По словам хозяйки, она взяла собаку к себе пять месяцев назад, и это был первый турнир Эбби. Изъяны во внешности собаки врожденные, считают специалисты.
|Соперники Эбби. Китайская хохлатая собака Злодейка...
|... и боксер Пабст
|Мисс Элли
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