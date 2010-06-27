Самая уродливая собака - 2010 (фото)

Собака породы чихуахуа победила в конкурсе "Самая уродливая собака в мире 2010", который ежегодно проходит в Калифорнии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на AP.

Четырехлетняя Принцесса Эбби поразила судей своей искривленным боком и ногами, а мордочку гладкошерстной собаки "портит" практически закрытый глаз.

Хозяйка собаки Кэтлин Френсис (Kathleen Francis), получая чек на тысячу долларов, сказала, что удивлена победе Эбби: "Я вовсе не считаю, что она страшная, думаю, она самая красивая собака в мире". По словам хозяйки, она взяла собаку к себе пять месяцев назад, и это был первый турнир Эбби. Изъяны во внешности собаки врожденные, считают специалисты.

Собака породы китайская хохлатая по кличке Мисс Элли, носившая титул "Самая уродливая собака в мире 2009", чуть-чуть не дожила, чтобы защитить свой титул - она умерла в начале июня в возрасте 17 лет в Теннеси.