15-летняя девушка хотела наложить на себя руки из-за пропущенной дискотеки

В Тетиевском районе Киевской области 15-летняя девушка пыталась покончить жизнь самоубийством из-за того, что мать не отпустила ее на дискотеку.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Киевской области, наложить на себя руки девушка решила в своей комнате после ссоры с матерью, наглотавшись таблеток «Азалептола» (препарат для лечения шизофрении). Как выяснилось, лекарства в доме остались после больной бабушки, которая гостила у них зимой.

В приемное отделение районной больницы в тяжелом состоянии девушку привезли родители. По словам врачей, в настоящее время состояние девушки стабилизировалось.