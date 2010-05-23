В Черниговской области КамАЗ столкнулся с пассажирским автобусом

В Черниговской области при столкновении „КамАЗа” и пассажирского автобуса один человек погиб и двое пострадали.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, столкновение автомобиля „КамАЗ” (молокоцистерна) и рейсового автобуса „І-VAN”, в котором находилось 26 пассажиров, произошло вчера в 13.40 в селе Большой Щимель Щорского района.

Пострадавшие с травмами разной степени тяжести госпитализированы в центральную районную больницу.

По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.

Всего за минувшие сутки на территории страны зарегистрировано 103 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 9 человек и 125 – травмированы.