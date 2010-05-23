В Черниговской области КамАЗ столкнулся с пассажирским автобусом
13:58, 23 мая 2010Разное
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Один человек погиб и двое пострадали
В Черниговской области при столкновении „КамАЗа” и пассажирского автобуса один человек погиб и двое пострадали.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, столкновение автомобиля „КамАЗ” (молокоцистерна) и рейсового автобуса „І-VAN”, в котором находилось 26 пассажиров, произошло вчера в 13.40 в селе Большой Щимель Щорского района.
Пострадавшие с травмами разной степени тяжести госпитализированы в центральную районную больницу.
По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.
Всего за минувшие сутки на территории страны зарегистрировано 103 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 9 человек и 125 – травмированы.
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