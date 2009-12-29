Авария автобуса на трассе Киев - Чоп: трое погибших, четверо раненых

В дорожно-транспортном происшествии в Ривненской области погибли три пассажира автобуса, еще четверо – травмированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, авария произошла сегодня около 5 часов утра на 312 км автодороги Киев - Чоп.

Водитель автобуса "Volkswagen LT-35", двигаясь в направлении г. Ривне, осуществил наезд на грузовой автомобиль “Renault Magnum” с полуприцепом, который стоял на обочине в попутном направлении движения.

На момент аварии в салоне автобуса находились восемь пассажиров. Трое пассажиров автобуса "Volkswagen" от полученных травм погибли на месте ДТП, а еще четверо пассажиров этого же транспортного средства с полученными телесными повреждениями госпитализированы в центральную больницу г. Ривне.

Причины этого дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.