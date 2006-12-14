Ужгородский горисполком оштрафовал мэра за самовольное строительство

Ужгородский горисполком решил оштрафовать мэра Ужгорода Сергея РАТУШНЯКА, который в свое время самовольно осуществил строительство на принадлежащем ему земельном участке. Такие действия в соответствии с законом караются административной ответственностью.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Ужгородского городского председателя Олег ПОДЕБРИЙ, С.РАТУШНЯК сказал, что уплатит надлежащую сумму штрафа в соответствии с действующим законодательством. Какой будет эта сумма, сейчас решает специальная комиссия.