Банки ставят продажу залоговых автомобилей на поток

21 сентября в Киеве начнет свою работу первый в Украине постоянно действующий живой автомобильный аукцион DiscountAuto, на котором будут реализовываться залоговые автомобили банков.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил инициатор проекта, имеющий сертификаты аукционов Manheim (США) и Adesa (США), Олег ГУТКИН.

По его словам, 21 сентября в 15.00 по адресу: ул. Боженко, 24 состоятся первые торги аукциона. О.ГУТКИН сообщил, что партнерами аукциона DiscountAuto стали «ПриватБанк», «Альфа-Банк» и «УкрСиббанк», именно их автомобили будут представлены на первых торгах.

«На первом аукционе мы планируем продать около 50 автомобилей различных марок – от «Лады» до «Мерседеса». В дальнейшем мы планируем проводить аукцион раз в две недели и продавать на них любое количество автомобилей, предоставляемых банками-партнерами. Кроме того, на аукцион смогут выставлять свои машины автодилеры и физические лица», - уточнил О.ГУТКИН.

Он убежден, что живой автомобильный аукцион имеет массу преимуществ перед интернет-аукционами, которые проводятся в Украине.

Как отметил ведущий аукциона Дмитрий БУРУНДУКОВ, основной его акцент организаторы сделали на обеспечении честных и прозрачных правил. «Согласно правилам аукциона, любой желающий принять участие в торгах должен зарегистрироваться и внести залоговую сумму в размере 500 грн. В случае покупки на аукционе автомобиля, эта сумма засчитывается в его стоимость. Если же участник ничего не купил, то 500 грн. возвращаются ему по окончании торгов, и только если победив в торгах, участник аукциона отказывает платить за автомобиль, он теряет залоговые деньги», - сказал Д.БУРУНДУКОВ. И добавил: «Любой желающий может придти на нашу площадку по адресу Боженко, 24, открытую каждый день, и проехаться на автомобиле, выставленном на аукцион. С каталогом автомобилей можно также ознакомиться на сайте http://www.discountauto.com.ua. Мы хотим проводить аукцион под девизом – «Бой по правилам».

В свою очередь, директор компании DiscountAuto Артем СОЛОНИК сообщил, что участники могут получить кредит на покупку автомобиля на аукционе у банков, являющихся его партнерами. Он также сообщил, что компания DiscountAuto ведет переговоры практически со всеми украинскими банками относительно их участия в автомобильных аукционах.